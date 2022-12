La sorpresa di Alessandro Basciano per la sua Sophie Codegoni rischia di trasformarsi in un incubo. L’ex vippone, per festeggiare il 22esimo compleanno della sua amata, le ha organizzato un viaggio con destinazione sconosciuta.

Sophie, che ieri, 22 dicembre, ha compiuto 22 anni, ha documentato su Instagram il suo arrivo all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. La destinazione è rimasta sconosciuta fino a poco prima dell’imbarco, con Alessandro che è riuscito a mantenere il segreto. In seguito, una volta salita sull’aereo, la Codegoni ha svelato ai suoi follower che si stavano recando a Parigi.

Fino a qui tutto bene. L’ex gieffina ha condiviso sui social alcuni scatti dalla capitale francese, mentre era in giro a visitare alcuni dei luoghi più iconici della città. Ieri sera, inoltre, Alessandro l’ha portata a cena in un lussuoso ristorante con vista mozzafiato sulla Torre Eiffel. I Basciagoni, così ribattezzati dai loro fan, hanno condiviso un breve reel nel quale si scambiano un bacio appassionato, con in sottofondo La vie en rose di Édith Piaf, mentre sullo sfondo campeggia la Torre Eiffel illuminata. Uno scenario da favola, condito dalla didascalia che recita “Je T’aime”.

Purtroppo, il risveglio di Sophie non è stato dei migliori. L’influencer ha condiviso una Ig story in cui dice di avere la febbre: “Oggi 38 di febbre. Yeah!”, scrive in maniera sarcastica. Un fulmine a ciel sereno per la coppia, che sarà costretta inevitabilmente a rivedere i suoi piani parigini.

Sophie e Alessandro, lo scorso 29 novembre hanno annunciato di aspettare una bambina, Celine, che dovrebbe nascere prima dell’estate. Per la Codegoni si tratta del primo figlio, mentre Basciano diventa genitore per la seconda volta. Nel 2016, infatti, è nato Nicolò, avuto dalla relazione con la sua ex Clementina Deriu.