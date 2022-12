Nonostante abbia fatto il proprio ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip da pochi giorni, Dana Saber è riuscita ad inimicarsi già diversi coinquilini. L’italo-marocchina si è resa protagonista di discussioni accesissime con Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Patrizia Rossetti.

La faida tra Dana Saber e Oriana Marzoli

Con la modella venezuelana, in particolare, la tensione è salita alle stelle. Durante una discussione che si è verificata alcuni giorni fa nella zona beauty del bunker di Cinecittà, Oriana ha fatto notare a Dana di avere troppo spesso atteggiamenti eccessivi: “A me sembra esagerato il tuo atteggiamento e te lo ripeto, ma non c’è un gruppo che ti odia. Ma tu sei pazza”. La Saber, in tutta risposta, ha definito la coinquilina “sporca, falsa e cattiva”. Insomma, tra le due vippone non corre assolutamente buon sangue, ed è facilmente ipotizzabile che siamo solo alle schermaglie iniziali.

Dana si scaglia contro Milena Miconi: "E' cattiva nell'anima"

Nel frattempo, Dana ha messo nel mirino un'altra coinquilina, Milena Miconi: “Cosa sono questi consigli che mi dà? Non ci parlo con lei. Non mi deve parlare, mi ha ferita già. Viene sempre qua a pizzicarmi, lo fa sempre. Mi fa schifo. È cattiva nell’anima, lo ribadisco. È una donna che ama ferire. Nessuno mi ha toccato in profondità come questa donna”, ha detto la modella italo-marocchina.

Due ex vippone demoliscono Dana Saber

Affermazioni decisamente pesanti che non sono piaciute a due ex vippone: Manila Nazzaro e Patrizia Pellegrino, che su Pipol si sono scagliate contro Dana Saber. “Personaggi così in tv non dovrebbero trovare mai spazio. E invece… ma che ne sa di Milena? Come si permette di dire cose così gravi su una persona che neanche conosce? Detto poi da una che vede in Putin il suo uomo ideale. Già questo basterebbe per cacciarla da lì”, ha commentato l’ex Miss Italia. Le ha fatto eco anche la Pellegrino: “Ma come si permette questa di dire queste cose? E” una fuori di testa sbattetela fuori subito”.