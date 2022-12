Il pubblico è entusiasta per Viva Rai2, il morning show condotto da Fiorello che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 7,15, e l’ottimo riscontro in termini di ascolti è lì a testimoniarlo.

Tutti contenti dunque? Beh, a quanto pare no! I residenti della zona di Roma in cui c’è la location del programma mattutino di Rai 2 sono letteralmente furiosi. Il motivo? “Non si dorme più!”. A riportare la notizia è Davide Maggio.

Viva Ra2, residenti in rivolta

"Fiorello, vai a fare casino da un'altra parte", si legge nel post del profilo Facebook Partito Roma Nord. “Dalle 6.30 della mattina non si dorme più in via Asiago e via Montello, per il caos creato dalla trasmissione di Fiorello. Gli abitanti sono inferociti ed hanno ragione. Non si capisce infatti perché la Rai, che ha tanti centri di produzione televisivi, si permetta di chiudere una via e togliere il sonno a chi ci abita”. Centinaia i messaggi di protesta dei residenti che, di prima mattina, non riescono più a godere della quiete che c’era nella zona prima dell’arrivo del morning show di Fiorello. C’è anche chi evidenza come il set della trasmissione – a loro detta – sia addirittura “abusivo”, poiché “oscura il cartello che impone la svolta a destra”, ed è troppo a ridosso dell’incrocio.

Ma gli abitanti di via Asago e via Montello, almeno per le festività natalizie, potranno dormire sonni tranquilli. Viva Rai2, infatti, ha chiuso i battenti con la puntata del 23 dicembre, e tornerà in onda il 16 gennaio 2023.