Luca Onestini è un habitué dei reality show, ai quali ha partecipato non solo in Italia, ma anche in Spagna. L’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex di Soleil Sorge, è alla sua seconda partecipazione al Grande Fratello Vip, e conosce meglio di tutti come funzionano le dinamiche della Casa più spiata d’Italia.

Il vippone, durante una conversazione con Oriana Marzoli, ha svelato la data di scadenza del contratto degli altri concorrenti. La modella venezuelana è parsa sorpresa, mentre la regia, come accade sempre più spesso in questa edizione del Gf Vip, ha immediatamente censurato la scena.

Luca Onestini svela quando scadrà il contratto dei vipponi

Il reality condotto da Alfonso Signorini è iniziato lo scorso settembre e terminerà ad aprile 2023. Come è avvenuto anche nelle passate edizioni, i vipponi in gara saranno chiamati a prendere una decisione importante. Infatti, dovranno scegliere se restare in gioco oppure dire addio per sempre al bunker di Cinecittà. Luca ha svelato ad Oriana quando scade il contratto dei concorrenti in gara sin dal primo giorno. “Ma tu lo sai che loro devono tutti decidere se rifirmare il contratto? E’ scaduto il contratto. Sta settimana gli scade...”, ha detto Onestini parlando con la Marzoli. La regia, però, dopo aver colto il tema della conversazione, ha tolto immediatamente l’audio.

Stando a quanto detto da Onestini, il contratto dei vipponi scade proprio questa settimana. Dunque, i concorrenti entrati in gara a settembre, trascorreranno il Natale in Casa, e poi dovranno decidere se proseguire o abbandonare. Come accaduto già in passato, è ipotizzabile che Alfonso Signorini li divida in due gruppi: alcuni comunicheranno la loro scelta nella puntata di Santo Stefano, gli altri in quella del 2 gennaio.