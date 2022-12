Serena Bortone è uno dei volti televisivi più amati dal pubblico. La conduttrice di Oggi è un altro giorno, programma in onda tutti i pomeriggi su Rai 1, è riuscita a conquistarsi l’affetto dei telespettatori grazie alla sua professionalità e all’indiscutibile talento giornalistico.

Sulla sua vita privata ha sempre mantenuto un certo riserbo, nonostante nel corso degli ultimi mesi le siano stati attribuiti diversi flirt. Serena, però, ha sempre ribadito di essere single, e che l’idea di pensare ad un rapporto stabile la soffoca. Ma ciò non significa che non possa “divertirsi”.

I presunti flirt di Serena Bortone

Lo scorso aprile si è molto parlato di una possibile liaison tra la conduttrice e il 32enne direttore d’orchestra Lorenzo Viotti, quest’ultimo spesso ospite proprio a Oggi è un altro giorno. Ma non solo. La Bortone sembra avere una sorta di amicizia “speciale” con il giovane collega Marco Carrara, 30enne giornalista che lavora in Rai. I due sono molto “vicini”, tanto che partecipano insieme a diversi eventi: l’ultimo in ordine di tempo la cerimonia per l’assegnazione dei David di Donatello. I loro scatti postati sui social hanno suscitato la curiosità dei follower, i quali continuano a chiedersi se tra Serena e Marco possa esserci del “tenero”. Inoltre, Carraro ha commentato in più di un’occasione gli scatti postati su Instagram dalla collega, definendola “pazzesca”. Pettegolezzi e rumors che, però, fino ad ora sono rimasti tali, anche se hanno contribuito ad alimentare il gossip.

Serna Bortone, l'hashtag su Instagram insospettisce i follower

Ieri sera, la Bortone ha assistito in studio alla finale di Ballando con le Stelle, e come si può notare dal suo account Instagram, era in compagnia di Domenico Marocchi, giornalista e inviato di Oggi è un altro giorno. I fan hanno notato uno degli hashtag postati da Serena, #love, e hanno immediatamente ipotizzato che fosse riferito proprio al collega. Ma è così? Noi crediamo si tratti solo di una suggestione, ma tanto è bastato per mettere in “allarme” i fan della conduttrice.