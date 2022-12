Per Can Yaman è arrivato il momento di prendersi una pausa. L’attore turco, che dallo scorso ottobre si trova a Budapest, dove è impegnato sul set di El Turco, nuova produzione internazionale targata Disney Plus, ha approfittato dello stop alle riprese giunto in concomitanza con le festività natalizie per staccare la spina.

L’attore turco ha vissuto due anni molto intensi dal punto di vista professionale. Prima l’impegno sul set di Viola come il mare, fiction prodotta da Lux Vide, andata in onda su Canale 5 fino allo scorso 4 novembre, nella quale ha recitato al fianco di Francesca Chillemi. Poi il trasferimento in Ungheria, dove resterà, salvo imprevisto, almeno fino al prossimo maggio, termine fissato per la fine delle riprese.

Il 26 novembre scorso, Can ha fatto nuovamente capolino a Roma per partecipare ad una registrazione di C’è Posta per Te. Maria De Filippi ha una sorta di predilezione per l’attore, che spesso ospita nelle sue trasmissioni e nello stesso people show che va in onda il sabato sera su Canale 5. Can Yaman, nella puntata che dovrebbe essere trasmessa il prossimo gennaio, farà una sorpresa ad una mamma di cinque figli, farmacista e moglie di un uomo disabile.

Can Yaman, vacanze di Natale a... Roma

Can Yaman ama l’Italia, dove ha vissuto per circa un anno. E ha deciso di farvi nuovamente ritorno per trascorrervi qualche giorno. Il divo turco, infatti, è tornato nuovamente a Roma, e durante la serata dell’antivigilia di Natale è stato visto all’interno del The Sanctuary Eco Retreat, noto locale della città. L’attore era in compagnia di alcuni amici, ed i fan presenti lo hanno fermato per strappargli il consueto selfie.

L’attore dovrebbe tornare nuovamente in Italia tra maggio e giugno, quando una volta terminate le riprese di El Turco, sarà nuovamente impegnato sul set della seconda stagione di Viola come il mare, che come annunciato dalla produzione e già in lavorazione. Le riprese dovrebbero iniziare proprio prima della prossima estate.