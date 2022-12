Nuovo amore per Anna Tatangelo. Almeno secondo le indiscrezioni del settimanale Diva e Donna. Stando a quanto si legge sul magazine, la cantante sarebbe particolarmente radiosa in questo periodo nonostante i lutti degli ultimi mesi.

In questi giorni, infatti, avrebbe iniziato una nuova frequentazione che le avrebbe regalato una certa serenità. Sulla rivista si legge: “Anna Tatangelo in questo periodo è particolarmente radiosa. C’è chi dice che frequenti un nuovo cavaliere verso il quale nutre una forte simpatia”.

Chi è l’uomo che avrebbe rapito il cuore di Anna?

Ma chi è l’uomo in questione? Al momento non è dato saperlo. Per Anna Tatangelo si tratta di una ripartenza dopo la relazione finita con Livio Cori. Il rapporto con il rapper napoletano è durato appena due anni. Ignoti i motivi della rottura, ma pare che la Tatangelo non abbia del tutto dimenticato il suo grande amore Gigi D’Alessio.

Sempre Diva e Donna ha annunciato la decisione di Gigi D’Alessio di convolare a nozze con la fidanzata Denise Esposito. Notizia mai confermata dal cantante, ma neppure smentita. Per Gigi sarebbe il secondo matrimonio, dopo quello con Carmela Barbato.

D’Alessio e Denise si amano da quasi due anni, dopo un incontro a Capri, un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi, anche se la Esposito è sempre stata una grande fan di Gigi.

I rapporti oggi tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non sono dei migliori. Gli ex sono in contatto solo ed esclusivamente per il bene del figlio in comune, Andrea, che ha undici anni.

Gigi D’Alessio ha dichiarato al Corriere della Sera di essere molto felice e ha augurato lo stesso ad Anna Tatangelo, che, dopo la loro separazione con il cantante napoletano, non riesce ancora a trovare pace in amore.

Sarebbe questa la volta buona per la cantante ciociara?