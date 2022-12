Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip. La sua liaison con Edoardo Donnamaria e le litigate con alcuni coinquilini (Micol Incorvaia su tutti) l’hanno portata costantemente sotto i riflettori.

Francesco Chiofalo: "Antonella ha un atteggiamento di m**da!"

Nei giorni scorsi è comparso sui social Francesco Chiofalo, attuale compagno di Drusilla Gucci ed ex di fidanzato dell’influencer campana. L’ex pupo ha mostrato il momento esatto in cui ha fatto coprire il tatuaggio che aveva dedicato proprio ad Antonella. Sono stati in tanti nei commenti a chiedere le motivazioni di questo gesto così plateale, e Francesco ha condiviso un video nel quale ha fornito una spiegazione al riguardo. “Ho tolto il tatuaggio di Antonella perché non ci sto più insieme da tanto tempo e non ho un bel ricordo di lei. L’avete vista al Grande Fratello con Edoardo? Ha un atteggiamento di me**a! Con me era una cosa impossibile. Ci siamo lasciati da tanto e non aveva più senso tenermi il suo nome addosso”, ha raccontato Chiofalo, che poi ha aggiunto: “Io mi tatuai il suo nome nella parte interna del polso destro, lei il mio verticale all'interno dell’avambraccio destro e non lo ha ancora coperto”.

Chiofalo vuota il sacco sulla relazione con la Fiordelisi

Lo scorso novembre, in un’intervista rilasciata a Fanpage, Chiofalo vuotò il sacco sulla relazione con Antonella Fiordelisi: “Ho le chat di quando stavamo insieme. Quando Antonella doveva andare a L’Isola dei Famosi, mi ha scritto che non dovevamo postare foto insieme perché doveva risultare single. Poi, in un’altra occasione, controllando il telefono della Fiordelisi trovai delle chat in cui il padre le chiedeva ‘Che devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?’. Feci gli screen delle chat e le inviai sul mio telefono. Le consigliava su quale famoso concentrarsi. Infatti, con lui non volevo averci niente a che fare. Il livello è questo. Io sono figlio di un costruttore e mia madre è un magistrato, sono di buona famiglia. Ai miei genitori non sono mai piaciuti quelli di Antonella. E al GF Vip si è visto veramente che persona è il padre”.

A distanza di circa dieci giorni da queste rivelazioni di Francesco Chiofalo, il papà di Antonella, Stefano Fiordelisi, ha deciso denunciare l’ex pupo, il quale, però, non ha intenzione di fare un passo indietro, e ha annunciato che adirà a sua volta le vie legali.