Vigilia di Natale in famiglia per il clan Ferragnez. Chiara Ferragni, Fedez, Valentina e Francesca Ferragni stanno trascorrendo le vacanze in una lussuosa struttura ricettiva dell’Alpe di Siusi. Tra piste da sci, pranzi e cene ad alta quota, i Ferragnez, ovviamente, non mancano di condividere video e scatti su Instagram.

Tra i video più divertenti, ci sono senza dubbio le prove di Chiara Ferragni in vista del suo debutto come co-conduttrice al Festival di Sanremo, e l’arrivo di Babbo Natale. Nonno Franco, papà del rapper meneghino, ha indossato barba, occhiali e vestito rosso per fare una sorpresa ai suoi nipotini Leone e Vittoria. Ma il piccolo “Lello”, così ribattezzato da Fedez, ha scoperto che si trattava del nonno. Infatti, nonostante il travestimento fosse fatto davvero bene, qualcosa non è andato secondo i piani. Se la piccola “Vitto” non si è resa conto che sotto barba e cappello si celava il signor Franco Lucia, Leone, dopo la gioia iniziale, ha esclamato: “Ciao, nonno!”, scatenando le risate del team Ferragnez.