Amadeus "sostituisce" Chiara Ferragni con Francesca Fagnani?

La squadra dei conduttori del Festival di Sanremo 2023 sembra essere ormai completa.

Si è già detto che Amadeus e Gianni Morandi saranno presenti in tutti gli appuntamenti del Festival, contrariamente a Chiara Ferragni e Francesca Fagnani.

La nota influencer doveva presentare la prima e l’ultima serata, ma pare che il debutto verrà affidato al volto di Belve, ovvero proprio Francesca Fagnani.

Ora che lo staff di Sanremo 2023 è completo, c’è spazio solo per gli ultimi dettagli che serviranno ad arricchire il Festival. Tuttavia, una questione resterebbe ancora in dubbio. Come verranno divise le serate per i conduttori? Confermato che Amadeus e Gianni Morandi guideranno dall’inizio alla fine la kermesse canora, alternandosi tra una presentazione e l’altra, l’attenzione ora si sposta sulle due regine dell’evento.

Cambio di serate tra Ferragni e Fagnani?

Un’indiscrezione trapelata nelle ultime ore, potrebbe dar luogo a qualche polemica. Si vocifera, infatti, che a Francesca Fagnani verrebbe consegnata la puntata del debutto, che era stata affidata in un primo momento a Chiara Ferragni. La notizia aspetta ancora una conferma, ma i bene informati sono sicuri che il volto di Belve sarebbe presente nella prima serata.

I vertici Rai, infatti, avrebbero intenzione di dare più visibilità ad un volto della propria azienda. Ecco il motivo per cui tra Francesca Fagnani e Chiara Ferragni si vorrebbe preferire la prima, protagonista del programma Belve in onda su Rai 2.

Sempre secondo i bene informati, la Fagnani andrebbe a presentare il primo e il quarto appuntamento, mentre alla Ferragni sarebbe stata affidata la seconda e l’ultima serata.

Tuttavia c’è chi crede che Amadeus manterrà il patto iniziale, affiancando, però, nella prima serata, Francesca Fagnani alla nota influencer.