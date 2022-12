Kerem Bürsin lancia un segnale, questa volta davvero inequivocabile. Un segnale che manda in delirio i cosiddetti HanKer, i fan della coppia composta proprio dall’attore turco e da Hande Erçel, che nonostante la relazione tra i loro beniamino fosse finita, non hanno mai smesso di nutrire una speranza sul fatto che potessero tornare insieme. E forse questa volta ci siamo, ci siamo per davvero.

Dallo scorso marzo, mese in cui Kerem e Hande hanno annunciato la rottura, si è scritto e detto di tutto. E se nella maggioranza dei casi si trattava di teorie, o al massimo di pettegolezzi, negli ultimi mesi le voci su un possibile riavvicinamento tra i protagonisti di Love in the air si sono fatte molto più concrete, supportate in alcuni casi anche dai fatti.

Il riavvicinamento tra Kerem e Hande

Tra le due star turche sembra essere tornato nuovamente il sereno. Quando alla piccola Aylin Mavi, nipotina di Hande, è stato diagnosticato un raro tumore infantile, Kerem ha prontamente contattato la sua ex fidanzata per chiedere lumi circa le condizioni di salute della bambina. E’ stato lui stesso a svelarlo ad alcuni giornalisti che lo attendevano all’uscita della première di Eflatun. Poi c’è stato l’incontro allo Starbucks di Kavacik, località distante pochi chilometri da Istanbul: Kerem e Hande sono stati ripresi dalla telecamera dello smartphone di un fan mentre erano al bancone a consumare un caffè. Incontro che proprio la diva turca ha confermato, sottolineando, però, di non dargli eccessiva importanza.

Nelle ultime settimane, all’attrice è stato attribuito un possibile flirt con il giocatore di basket Kartal Özmızrak, poi smentito categoricamente dalla stessa Hande, la quale ha raccontato che si tratta esclusivamente di un caro amico. Ma non solo. E’ venuta fuori anche una voce su un possibile ritorno di fiamma tra Kerem e la sua ex fidanzata, Serenay Sarikaya. Voci che, però, non hanno mai trovato conferma.

Il gesto social di Kerem Bürsin

E ora, che succede tra Kerem e Hande? Nelle ultime ore, l’attore turco ha compiuto un significativo gesto social che ha mandato letteralmente in visibilio gli HanKer. In una Ig story, Bürsin ha condiviso un reel del suo amico İsmail Ege Şaşmaz, noto aver interpretato il ruolo di Kaan Karadağ nella fiction Love is in the air. Nella breve clip si vedono proprio alcune scene della serie tv in cui ci sono Kerem e Hande, con Şaşmaz che tagga Bürsin e gli scrive “Avanti”, e l’attore che risponde “Fratello, va bene così”.

Inutile sottolineare che la Ig story è diventata immediatamente virale e ha riempito il cuore di gioia degli HanKer. Per i fan non ci sono dubbi: quello di Kerem è un gesto che non lascia spazio ad alcuna interpretazione. Potrebbe davvero aprirsi un nuovo capitolo della storia d’amore con Hande Erçel.