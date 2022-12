Tra Nikita Pelizon e Luca Onestini è calato definitivamente il gelo. Dopo la discussione di ieri, durante la quale l’ex tronista di Uomini e Donne ha ribadito all’influencer triestina di non provare alcun interesse nei suoi confronti, la sorella di Nikita, Jessica, ha condiviso una Ig story in cui si scaglia contro i concorrenti del Gf Vip, e in particolare contro Onestini.

Nikita Pelizon, il duro sfogo della sorella contro i vipponi

“E’ arrivato il momento di parlare un po’, non possiamo più stare in silenzio davanti ad alcune situazioni. Vorrei ricordare ai concorrenti che sono ripresi 24 ore su 24, e tutti i giochi strategici che fanno, noi da fuori li vediamo. Vorrei ricordare che provare a ‘manipolare’ tutti i concorrenti contro uno è bullismo. Vorrei ricordare che screditare una donna e farla passare per pazza è un comportamento veramente squallido.

Vedere alcune scene mi fa schifo, ma come avete fatto televisione finora? Screditando, insultando e denigrando gli altri? Alcuni stanno giocando veramente male, ma da casa vediamo e sentiamo tutto.

Vedo copioni già usati, sento parole incredibili solo per una clip, ma siete ridotti così male? Capisco che andare contro una concorrente forte fa parte del gioco, ma basta, state esagerando tutti e avete rotto".

La bordata all'ex tronista di Uomini e Donne

Poi la frecciata a Luca Onestini: "Caro Luca, mi auguro di poterti conoscere perché vorrei porti i miei complimenti per questo meraviglioso gioco che stai conducendo, pensa a te e al tuo percorso, ma se provi a manipolare mi incazzo. Per il momento non aggiungo altro”.