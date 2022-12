Scintille tra Luca Salatino ed Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip. Tra i due vipponi sono volate parole grosse quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha sbroccato nei confronti dell’ex volto di Forum per motivi decisamente surreali. Salatino, che potrebbe dire addio per sempre al reality show, si è molti risentito dopo che Donnamaria gli ha detto che suo padre somiglia a Massimo Giletti.

La spiegazione di Edoardo

Edoardo ha provato a chiarirsi con Luca: “L’altra volta quando mi hai fatto la pasta, io ho preso il piatto, nonostante non ci parlassimo da due giorni, e ti ho detto ‘Grazie Luca’. L’ho detto, stavo dietro di te. Che di devo dire? Devo mettermi in ginocchio? Mi hai detto che non ti ringrazio, e invece l’ho fatto. Ti ho detto che ci sono rimasto di me**a perché insieme abbiamo vissuto tanti momenti, seri, tristi, divertenti, belli e brutti, dove ci siamo aperti e raccontati tutto. Mi sono detto ‘allora per lui non valgono un c***o!’. Io fino a qualche ora fa ero convinto che tu non mi stessi più parlando perché avevamo avuto quella discussione dove io ti ho risposto ‘perché quando cucini tu è tutto pulito?’, e non per una battuta. Ho capito che era il momento sbagliato, però voglio solo specificare che non voleva essere una battuta ridicola”.

Luca Salatino ha i nervi a fior di pelle

Luca Salatino, però, non ha voluto sentire ragioni: “In ginocchio? Ma vedi quanto sei ragazzino? Ti faccio una domanda: io per te che ho fatto? Tu racconti agli altri, glielo dici agli altri. Tiri fuori le p***e, vieni a parlare con me, i problemi non esistono. Se poi uno non ti rivolge la parola, uno con cui hai vissuto tutti questi momenti, ti dovresti chiedere perché non sei venuto a dirmi mezza parola".

L’ex tronista di Uomini e Donne ha i nervi a fior di pelle ormai da diversi giorni. Ieri è finito al centro delle critiche del web per una più che discutibile reazione nei confronti di Oriana Marzoli. La modella venezuelana l’ha chiamato per gioco “Soraio”, e Salatino l’ha spintonata, lasciandola di stucco e senza parole.