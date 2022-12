Grande Fratello Vip: Antonino Spinalbese e Luca Salatino lasceranno per sempre la Casa?

Ci siamo. Così come avvenuto nelle passate edizioni del Grande Fratello Vip, anche quest'anno i concorrenti saranno chiamati a prendere una decisione importante. Infatti, dovranno scegliere se restare in gioco oppure dire addio per sempre alla Casa più spiata d’Italia.

I vipponi che sono entrati a settembre hanno firmato un contratto di tre mesi con un eventuale prolungamento qualora gli ascolti lo avessero permesso. Quest’anno, come le due edizioni precedenti, il Grande Fratello Vip gode di ottimo share, e la conclusione del reality è prevista per il prossimo aprile. Nel corso della puntata di oggi, lunedì 26 dicembre, Alfonso Signorini dovrà quindi chiedere ad alcuni dei gieffini in gara cosa vogliono fare: se uscire per sempre dal bunker di Cinecittà o proseguire la loro avventura.

Luca Salatino e Antonino Spinalbese pronti a lasciare la Casa

Nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip si ritirarono Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, mentre l’anno dopo hanno aperto la porta rossa Aldo Montano, Francesca Cipriani ed Alex Belli. Chi si ritirerà quest’anno? L’unico concorrente certo di voler lasciare la Casa è Luca Salatino, che potrà così finalmente riabbracciare la sua Soraia dopo mesi di lacrime e sofferenze.

Ad aver “minacciato” di ritirarsi anche Antonino Spinalbese, il quale, dopo essere finito in nomination due settimane fa, ha chiesto al pubblico di essere eliminato

Ecco i dodici vipponi che saranno chiamati questa sera a prendere una decisione: Alberto De Pisis; Antonella Fiordelisi; Antonino Spinalbese; Attilio Romita; Daniele Dal Moro; Edoardo Donnamaria; George Ciupilan; Giaele De Donà; Luca Salatino; Nikita Pelizon; Patrizia Rossetti; Wilma Goich.