Nikita Pelizon e Luca Onestini sono ormai ai ferri corti. Dopo la litigata di ieri, tra i due vipponi è calato il gelo assoluto, e vengono fuori anche confidenze che dovevano rimanere nascoste.

La rottura tra l’influencer triestina e l’ex tronista di Uomini e Donne è avvenuta perché la donna ha ammesso di non voler esclusivamente un’amicizia con Onestini, il quale, dal canto suo, ha messo immediatamente le cose in chiaro su una possibile liaison. All’ex di Soleil Sorge non è mai interessata Nikita, né tantomeno vorrebbe gettarsi in una nuova storia nella Casa del Grande Fratello Vip.

La rivelazione di Onestini su Sarah Altobello

Stando a quanto riportato da Blogtivvu, Luca Onestini ha confidato agli altri coinquilini una confidenza che la Pelizon gli avrebbe fatto su Sarah Altobello: “Faceva cose strane fuori quando andava a cena con certe persone”. Immediatamente è esploso il caos in Casa, con Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli che si sono fiondate a informare gli altri vipponi che erano ancora ignari del discorso di Onestini.

Nikita Pelizon rompe il silenzio

Accortasi della situazione che si stava creando, Nikita Pelizon ha voluto raccontare la sua versione dei fatti in merito al pettegolezzo: “Io e Luca eravamo molto vicini e lei aveva dato una risposta ad un gioco che mi aveva stupito. Anche Sarah aveva risposto di ‘sì’ ad una domanda: ‘Devi fare il film: esco con il regista da sola?’ E lei disse che ci sarebbe andata da sola. Ha parlato di situazioni come ‘arrampicatrice social, ecc. Sarah ha detto più volte questa cosa in passato, e forse stava scherzando. Non lo so”.

Poi Nikita aggiunge: “Io so delle cose che ha fatto fuori, ok? Ma non vado a parlarne in questo programma, assolutamente no. Poi magari sono solo pettegolezzi che mi ha detto una persona che la conosce da vicino e ci può stare. Lei dice che in passato è stata un’arrampicatrice sociale, e dice che lo siamo tutti, ma io non sono d’accordo. Poi mi hanno detto una cosa, ma può essere anche non vera… se poi viene utilizzata per buttarmi della m**da addosso fallo pure. Questo è il tuo gioco, ma non il mio di sicuro. Io con Luca non vado a parlare male della gente, anzi non mi piace parlare male punto e basta”.