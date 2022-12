Non è un periodo facile per Attilio Romita. La vicenda che ho ha visto protagonista insieme alla sua compagna (o ex compagna?) Mimma Fusco, che ha minacciato di sfrattarlo dalla casa in cui vivono, sembra aver condizionato irrimediabilmente la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip.

Natale amaro per Attilio Romita

In occasione delle festività natalizie, i vipponi hanno ricevuto video-messaggi e bigliettini di auguri di familiari ed amici. Tutti tranne l’ex anchorman del Tg1, che è rimasto molto deluso e amareggiato dal fatto che né sua figlia né Mimma gli abbiano dedicato un pensiero. Così, durante la puntata del 26 dicembre, Attilio Romita si è sfogato con Alfonso Signorini, riversando sul conduttore tutta la sua frustrazione per non essere stato assolutamente considerato dai suoi cari. “Gli auguri me li ha fatti mio cugino, che è una persona cara, ma l’ho visto due volte in vent’anni. Sono rimasto solo”, ha detto. “Ho chiamato la tua Mimma, intanto ha detto che non vuole che la chiami ‘Mimmuzza’ perché non è siciliana ma pugliese. Le ho portato i tuoi saluti e i tuoi auguri che lei ha accolto, di più non è il caso che ti dica… So che ci stai male, però secondo me se lavoriamo ancora un po’ un barlume di pace secondo me ci può essere”, ha detto il conduttore del reality show di Canale 5.

Attilio si scaglia contro Alberto De Pisis

Nel frattempo, durante la puntata del giorno di Santo Stefano, Attilio Romita è stato nominato da Alberto De Pisis. Il giornalista non l’ha preso affatto bene, ed ha usato parole piuttosto forti nei confronti del coinquilino: “Mi ha nominato quel pezzo di me*da di Alberto. Due volte di fila l’ha fatto quello. Allora gli ho detto ‘aveva ragione chi mi aveva avvertito su di te’”.