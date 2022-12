L’arrivo di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli nello studio del Grande Fratello Vip, i quali sostituiranno Sonia Bruganelli come opinionisti per due puntate, ha generato il “caos”.

Pierpaolo e Giulia Salemi di nuovo insieme sul “luogo del delitto” proprio in concomitanza con il loro secondo anniversario. I Prelemi, infatti, hanno festeggiato ieri due anni di amore. Amore nato proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

La produzione ha voluto celebrare proprio la relazione nata nel bunker di Cinecittà, ma con una buona dose di cattiveria. La regia, poco dopo l’arrivo in studio di Pretelli, ha mandato in onda una clip in cui si vede l’ex Velino di Striscia la Notizia baciare appassionatamente Elisabetta Gregoraci, con la quale ha avuto un flirt nella Casa prima di intraprendere la relazione con Giulia. Pierpaolo e la showgirl calabrese si erano avvicinati durante l’avventura al Gf Vip, senza, però, andare troppo oltre. La Gregoraci aveva, poi, negato ogni tipo di coinvolgimento, facendo soffrire e non poco il conduttore del Gf Vip Party. Poi nella vita di Pierpaolo è arrivata l’infuencer italo-iraniana, con la quale è nata una bellissima storia d’amore proseguita anche all’esterno della Casa.

Il Gf Vip gela Giulia Salemi

Sebbene tra Pretelli e la Gregoraci non sia accaduto nulla di significativo, Giulia non è comunque felicissima di sentir parlare di Elisabetta, soprattutto quando viene tirato in ballo il rapporto con il suo fidanzato. Ma evidentemente al Grande Fratello Vip interessa poco, e ha deciso di giocare un tiro mancino a Giulia Salemi. Quando Pierpaolo è stato accolto in studio è stato mandato in onda “per errore” il video del bacio appassionato in piscina tra Pretelli e Elisabetta Gregoraci. Nonostante le immagini di forte impatto, la Salemi non si è scomposta, commentando che dal Gf Vip ci si può aspettare di tutto. Ma per quanto l’opinionista social del reality show di Canale 5 abbia provato a mascherare la sua contrarietà alla clip, rivedere il suo Pierpaolo baciare con trasporto la showgirl originaria di Soverato non le avrà fatto di certo piacere.