Grande Fratello Vip: Alex Belli ritorna nella Casa. Il piano di Signorini.

Al Grande Fratello Vip tutto può accadere. Alfonso Signorini sarebbe pronto a richiamare Alex Belli per un’ospitata di almeno due settimane all’interno della Casa. Nelle prossime puntate del reality show di Canale 5, i telespettatori potrebbero assistere ad un clamoroso colpo di scena. Il conduttore ha arruolato Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli per sostituire Sonia Bruganelli, e adesso sarebbe pronto a richiamare l’ex volto di Centrovetrine, protagonista della passata edizione del Gf Vip.

Alex Belli torna nella Casa: il piano di Alfonso Signorini

Stando a quanto trapelato sul web in queste ore, Alfonso Signorini sarebbe pronto a mettere a segno un vero e proprio colpaccio. Ebbene sì, perché da quando Soleil Sorge è ritornata al Grande Fratello Vip nelle vesti di conduttrice del Gf Vip Party e di opinionista part-time, il conduttore avrebbe studiato un piano per farle “incontrare” di nuovo Alex Belli. L’attore, non a caso, sarebbe stato contattato da Alfonso per un’ospitata di almeno di due settimane all’interno della Casa più spiata d’Italia.

E’ chiaro che Alfonso Signorini voglia riproporre quel duo che ha tenuto in piedi tutta la passata edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, per far sì che l’ospitata di Alex Belli sia determinante, avrebbe dato all’attore una missione specifica. Quale? Rompere in qualche modo gli equilibri all’interno del bunker di Cinecittà. C’è già chi pensa che l’ex gieffino possa usare tutto il suo impeto caratteriale con l’obiettivo di inserirsi in determinate dinamiche o crearne delle nuove. D’altronde, Alex è un vippone navigato, e la possibilità che possano nascere nuove schermaglie con Soleil fa venire l’acquolina in bocca al pubblico. Ad ogni modo, si attende ancora la conferma, che dovrebbe arrivare prima dell’inizio del 2023.

E’ quasi scontato pensare che con l’entrata in scena di Alex Belli l’attenzione si sposterà tutta sull’attore e la bella Soleil Sorge, ma è proprio questo lo scopo di Alfonso Signorini.