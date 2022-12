Antonella Fiordelisi, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 26 dicembre, è risultata la preferita del pubblico. In seguito allo scherzo organizzato da Alfonso Signorini, che ha fatto temere all’influencer campana di dover abbandonare per sempre la Casa, gettando nella disperazione Edoardo Donnamaria, ha annunciato il trionfo della Fiordelisi, che ha avuto la meglio su Oriana Marzoli con il 45% delle preferenze.

Un televoto che ha sollevato un vespaio di polemiche, con i telespettatori che sono rimasti stupiti in quanto tutti i sondaggi web davano la modella venezuelana in vantaggio. Su Twitter sta spopolando l’hashtag #televototruccato, senza contare che, in questo momento, Antonella non sembra affatto godere delle simpatie del pubblico.

Guendalina Tavassi grida allo scandalo

Ad esprimere le proprie perplessità sulla questione è stata anche Guendalina Tavassi, che su Instagram ha gridato allo scandalo, per poi definire Antonella “vittimella. “Ragazzi, è uno scandalo. Veramente una cosa scandalosa. Vorrei solo dire ad Antonella che i suoi fan sono dei bot. Poveraccia, è convinta! Io vorrei solo che tutti sapessero realmente quanto schifiamo vittimella, questa è a verità. Non è quella che si è vista lì dentro”.