Luca Salatino ha detto definitivamente addio alla Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver minacciato un più di un’occasione di voler lasciare per sempre le mura del bunker di Cinecittà, questa volta l’ex tronista di Uomini e Donne ha preso la sua decisione, fiaccato dalla mancanza dei suoi familiari e della sua amata Soraia, che adesso potrà finalmente riabbracciare.

Luca Salatino lascia la Casa: il retroscena su Maria De Filippi

Nella sua decisione ha avuto un ruolo determinante anche Maria De Filippi, come svelato dallo stesso Alfonso Signorini: “Lo dico con dispiacere: sicuramente ci ha regalato delle emozioni bellissime, è un personaggio positivo, ci ha fatto conoscere la sua famiglia, il suo cuore, però è anche un ragazzo fragile. Senza la sua Soraia non ci vuole stare, stasera potrebbe arrivare la sua scelta definitiva di lasciare la casa, il suo dolore arriva a influenzare anche l’umore della Casa”.

“La tua debolezza si chiama soprattutto Soraia”, dice Signorini rivolgendosi a Luca. “Senza lei non riesci ad andare avanti, abbiamo cercato in tutti i modi di farti cambiare idea.

Ti ho fatto parlare anche con Maria De Filippi durante un Confessionale. Credo sia arrivato il momento di prendere la tua decisione definitiva, vuoi lasciare la Casa del GF Vip?”, ha chiesto il conduttore all’ex tronista. Salatino non ha avuto alcun dubbio: “Lascio per sempre. Questo è un percorso che, al di là delle cose che mi ha insegnato e di tutte le cose positive che mi porterò dietro, è giusto lo faccia chi sta tutti i giorni con il sorriso, non riesco più a essere me stesso”.