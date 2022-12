L’arrivo in studio di Soleil Sorge, che sarà opinionista part-time al posto di Sonia Bruganelli, ha generato il caos nella Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer italo-statunitense, com’era lecito aspettarsi, ha consumato la sua personalissima “vendetta” nei confronti del suo ex fidanzato, Luca Onestini, bersagliandolo, in particolare, per il suo rapporto con Nikita Pelizon. Ma Soleil ha messo nel mirino anche Antonella Fiordelisi, lanciandole diverse frecciatine.

Antonella Fiordelisi punge Soleil Sorge

Al termine della puntata del 26 dicembre, l’influencer campana si è avvicinata a Luca Onestini, lanciando “dardi infuocati” proprio nei confronti della Sorge. Ecco le sue parole riportate da The Pipol Tv: “Hai visto che si sono addormentati? E ci credo che si è addormentata quando ho parlato in latino, non lo capisce. Luca quanto hai goduto quando ho detto a Soleil di prendere appunti? Sì le ho detto ‘Sole prendi appunti visto che dormi quando parlo il latino’. Grazie pubblico, vi amo! Mi avete caricato un botto dopo tre mesi in questo manicomio. Alea iacta est, grazie mille per il supporto che mi avete dato, sono così contenta del risultato”.

Luca Onestini su Soleil: "E' venuta ancora contro di me"

Onestini le ha fatto eco: “Era chiaro che Nikita aveva sparlato di Sarah con me. Eppure Soleil è venuta contro di me ancora, ma non mi ha mica stupito. Se voi mi date un pugno in faccia lei commenterà dicendo che è colpa mia, che ho sbattuto contro la vostra mano. Lei farà sempre così, fidatevi. Io sono sicuro che andrà sempre così”.

Come reagirà Soleil Sorge alle affermazioni di Antonella e dell’ex tronista di Uomini e Donne? Ve lo anticipiamo noi: sicuramente non bene, e nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip entrerà nuovamente a gamba tesa sui due vipponi, senza risparmiare critiche e frecciatine di vario genere. Del resto, il suo ruolo è proprio quello. Anche se nei confronti di Luca Onestini, dopo il burrascoso epilogo della loro relazione, continua ad avere un conto aperto.