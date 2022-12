E’ bufera sul Grande Fratello Vip. E’ in corso una protesta da parte dei telespettatori del reality show che sui social stanno manifestando tutta la loro contrarietà per l’esito di un televoto che non rispecchierebbe le reali preferenze del pubblico.

A scatenare la polemica che corre veloce sul web con l’hashtag #televototruccato è il risultato della votazione avvenuto durante la puntata del giorno di Santo Stefano, che ha visto Antonella Fiordelisi sfidare Oriana Marzoli e uscirne vincitrice.

Ma facciamo un passo indietro. Nel corso della diretta del 26 dicembre, il Gf Vip ha organizzato uno scherzo per far credere ad Edoardo Donnamaria che la sua fidanzata sarebbe stata eliminata dopo aver perso la sfida con la modella venezuelana, con Sarah Altobello e Antonino Spinalbese. In realtà si trattava di una votazione per il preferito e non per stabilire l'eliminato. E proprio da questa sfida, la Fiordelisi è uscita vincitrice.

Il trionfo di Antonella, però ha sollevato diversi dubbi tra gli utenti, che su Twitter hanno palesato tutte le loro perplessità sull’effettiva correttezza del televoto. In tanti, infatti, ritengono che dietro ci sarebbero stati dei “magheggi” per far diventare la Fiordelisi la preferita, dandole così la possibilità di mandare Oriana Marzoli al televoto.

L’incongruenza venuta fuori tra le manifestazioni di supporto e l’esito del televoto è stata rilevata anche da Giulia Salemi: “È strano questo verdetto, il web per la maggior parte è contro Antonella...”, ha evidenziato l’opinionista social. “Questa è la prova che il giudizio del web non rispecchia quello di chi guarda il programma”, ha ribattuto Alfonso Signorini.