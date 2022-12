Teresa Cilia nella bufera. L’ex tronista di Uomini e Donne è intervenuta sui social per replicare ad alcuni commenti tutt’altro che benevoli arrivati in seguito ad un ritocchino alle labbra.

Teresa Cilia replica agli haters

“Come sempre succede una tragedia per qualsiasi cosa. Ma io dico ‘una persona può fare quello che vuole della sua vita, del suo corpo, cioè una può essere libera o deve chiedere il permesso a voi’. Certi commenti non li capisco. Intanto, numero 1, è il filtro che le gonfia tanto, sono ancora fresche, ma non è niente di così esagerato, a dispetto di quello che pensate voi. Detto questo io vivo lo stesso, non mi faccio nessun tipo di problema. Era una cosa che ho voluto fare, non penso di essermi rovinata perché non mi sono stravolta”.

Poi prosegue: “Cerchiamo di moderare il linguaggio. Un conto è esprimere il proprio parere in maniera educata, un conto è offendere. Intanto ci sono i filtri e i flitri le gonfiano, seconda cosa sono state fatte adesso. Arrivare a dire che c’è stato un cambiamento radicale mi sembra esagerato”.

Teresa Cilia e Armando Incarnato dal chirurgo estetico

Con l’ex tronista di Uomini e Donne, fresca della separazione con Salvatore Di Carlo, c’era anche un altro volto noto del dating show condotto da Maria De Filippi: Armando Incarnato, che a quanto pare ha deciso sottoporsi a sua volta ad un trattamento di chirurgia estetica.