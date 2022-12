L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi vuole la Carrisi in Honduras.

Sono iniziati i provini per “arruolare” i naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Tra i tanti nomi che circolano c’è anche quello di Jasmine Carrisi. Ebbene sì, la figlia di Al Bano potrebbe essere nel cast del reality show di Canale 5, che anche quest’anno vedrà al timone Ilary Blasi.

Jasmine Carrisi a L'Isola dei Famosi?

Gli autori l’avrebbero già contattata e lei, sulle pagine del settimanale NuovoTv, avrebbe dichiarato di essere tutt’ora indecisa se accettare o meno la proposta: “Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca”.

L’idea probabilmente sarebbe quella di farla sbarcare insieme alla madre Loredana Lecciso, che a L’Isola dei Famosi c’è già stata ai tempi della conduzione di Simona Ventura. Anche quest’anno, infatti, i naufraghi gareggeranno a coppie. “Come lo scorso anno: idea che vince non si cambia. All’Isola dei Famosi ritornano le coppie. Nella precedente edizione la soluzione di aver scelto i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi o Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro era piaciuta agli autori. E ora che si sono riaperti i casting, stanno cercando nuove coppie e nuove storie da raccontare”, si legge sul settimanale NuovoTv.

Jasmine Carrisi, qualora accettasse di diventare una naufraga, seguirebbe le orme del padre, della madre e della sorellastra Romina Junior. Al Bano e quest'ultima, infatti, hanno partecipato alla terza edizione, Loredana alla settima.

Ed è proprio Romina Jr che racconta la sua esperienza in Honduras al settimanale NuovoTv, in seguito alla voce che sua sorella Jasmine potrebbe prendere parte alla nuova edizione del reality.

“Perché ho partecipato? Mi incuriosiva l’idea di vivere su un’isola deserta e sperimentare tutte le sensazioni connesse. Col senno del poi non avrei assolutamente partecipato perché non ero pronta e non avevo le giuste attrezzature, né emotive né psicologiche né fisiche, per affrontare un’esperienza del genere. Oggi non accetterei nessun reality. Me li hanno proposti ma io credo che non possa dare il mio meglio in un reality, innanzitutto perché non contano le dinamiche interne quanto invece quelle esterne che vogliono intrecciare: non mi va di andare a mettere in mezzo la mia famiglia o terzi”.