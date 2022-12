Ballando con le Stelle: Andrea Delogu al veleno dopo la sconfitta di Ema Stokholma.

Una vera e propria bufera si è scatenata dopo la finale di Ballando con le Stelle. E dopo le discussioni per la mancata vittoria di Alessandro Egger, e per i voti strani di giuria e tecnici, adesso se ne aggiunge anche un’altra su Ema Stokholma. La nota speaker radiofonica e Angelo Madonia, che adesso è anche il suo fidanzato, sono arrivati terzi dietro ad Alessandro Egger e Tove Villför, e a Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Una collega e amica di Ema Stokholma, però, si è ribellata al verdetto finale, e ha dalla sua anche l’appoggio di buona parte del popolo social.

La sera della finale di Ballando con le Stelle, Andrea Delogu si è lasciata andare ad un tifo da stadio per Ema Stokholma e Angelo Madonia. La vittoria di Luisella è suonata come una sorta di vendetta nei confronti di Selvaggia Lucarelli, visto che è stata colei che per prima ha spinto la Costamagna ad abbandonare la gara dopo l’infortunio.

Ballando con le Stelle: la frecciatina di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha scritto: “Ci tenevo più io alla sua vittoria che lei. Ema Stokholma era felice anche solo di partecipare. Ma posso dire che sono basita. Rivedrei i voti dal web e un po’ di regolamento. E ora”. La Delogu però ha vinto tutto con il tweet di Natale: “Buon natale a voi e famiglie. Comunque ieri scherzavo, non l’ho presa male per il terzo posto di Ema Stokholma. È stata una finale bellissima e sono felice di averla vista serena… sono dal mio avvocato a denunziare tutti”.

Ovviamente si tratta di uno scherzo. Andrea, per quanto amica e sostenitrice di Ema, ha seguito con passione tutti i ballerini e ha confermato che è stata una delle edizioni più belle di Ballando con le Stelle.