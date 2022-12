La storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza prosegue a gonfie vele. Nonostante in molti fossero scettici sul prosieguo della relazione una volta usciti da Uomini e Donne (tra questi Tina Cipollari e Roberta Di Padua), la dama e il cavaliere sono felici e più innamorati che mai.

Il regalo di Natale di Alessandro Vicinanza per Ida Platano

La coppia non è riuscita a trascorrere il giorno di Natale insieme, ma per quello di Santo Stefano hanno recuperato. La parrucchiera ha raggiungo il suo fidanzato a Salerno, e i due si sono concessi qualche momento solo per loro. Prima di rincontrarsi, però, Alessandro ha fatto recapitare a Ida il suo regalo di Natale. E’ stata la stessa Platano a mostrare sui social ai suoi follower la foto della nipotina del cavaliere salernitano che Vicinanza le ha fatto recapitare. Ida l’ha posizionata immediatamente sul suo albero e l’ha condivisa con i suoi fan.

Ma le sorprese non sono di certo finite qui. Alessandro, infatti, ha regalato alla sua amata Ida un viaggio di coppia. Destinazione? Miami. “Questo è di Ale. E’ un pazzo!”, ha esclamato la Platano, che si è emozionata ancora di più quando ha letto il biglietto: “Ho sempre detto che i viaggi li vivi tre volte: quando li sogni, quando li vivi e quando li ricordi…io oggi li voglio sognare, vivere e ricordare con te”.

Ida e Alessandro sono una coppia da poco più di due mesi. Nonostante siano distanti dal punto di vista geografico cercano di vedersi il più possibile. La Platano risiede stabilmente a Brescia, mentre Vicinanza vive a Salerno. La loro storia d’amore avrà un lieto fine? Ci saranno i fiori d’arancio? E’ quello che i fan della coppia si augurano.