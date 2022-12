Antonella Fiordelisi sempre più mattatrice della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver trionfato al televoto contro Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Sarah Altobello, risultando la preferita del pubblico, l’influencer campana si è lasciata andare ad alcuni commenti rivolti a Soleil Sorge, con la quale sembra già essere ai ferri corti.

La sostituta di Sonia Bruganelli, durante la puntata del 26 dicembre, non era stata tenera con la Fiordelisi, punzecchiandola in più di un’occasione. Ma la Fiordelisi non è di certo una che si tira indietro, anche se, come in questo caso, ha difronte un “pezzo da 90” della tv generalista come l’ex vippona.

Antonella Fiordelisi: "Soleil? Non sa cosa significhi..."

Al termine della puntata, Antonella è entrata gamba tesa su Soleil. “A me stava pure simpatica. Ha paura che prendo il suo posto? Dici che ha visto una possibile potenziale…”, ha detto la vippona, che ritiene che la Sorge sia invidiosa del fatto che in futuro possa scalzarla dalla sua posizione in seno al Grande Fratello Vip.

Poi ha aggiunto: “Basta con Soleil. Ma poi non sa nemmeno cosa significhi fare l’opinionista, infatti è solo una sostituta. Perché devo concentrare le mie attenzioni pensando a lei? Tra una puntata tornerà da dove è venuta, e nessuno parlerà più di lei”.