Lorella Cuccarini cortefggita dai vertici Rai. La showgirl lascia Maria De Filippi?

Il settimanale Oggi lancia uno scoop su Amici di Maria De Filippi. L’anno prossimo, il noto talent potrebbe perdere un elemento che in questi anni è stato fondamentale nel cast dei professori. Stiamo parlando della bella e brava Lorella Cuccarini, che a quanto pare potrebbe decidere di dire addio al talent di Canale 5 per approdare nuovamente in Rai. Sembra, infatti, secondo quanto si apprende da Oggi, che Lorella Cuccarini non ci sarà nella prossima edizione.

Lorella da ben tre anni è una delle professoresse più amate di Amici di Maria De Filippi. Nella prima edizione ha insegnato ballo, mentre nella penultima e in quella attuale insegna canto. I tanti telespettatori che hanno imparato ad amarla in questo suo ruolo potrebbero, però, ricevere un’amara sorpresa nella prossima edizione. Secondo quanto riportato sul settimanale Oggi, infatti, la Cuccarini starebbe meditando di lasciare Amici e di conseguenza Mediaset.

Lorella Cuccarini lascia Amici di Maria De Filippi?

Il settimanale Oggi scrive: “Cuccarini corteggiata da dirigenti Rai”. Nello specifico nella rubrica “Forse non tutti sanno che”, il giornalista Alberto Dandolo ha scritto che la presenza di Lorella Cuccarini a settembre su Canale 5 è tutt’altro che certa: “Si sussurra che, alla Rai, alcuni dirigenti di peso stiano corteggiando insistentemente Lorella Cuccarini negli ultimi tempi. Pensano a lei come volto di un programma quotidiano che mescoli attualità e cronaca rosa o, in alternativa, a una prima serata”. Dandolo conclude così: “Cosa sceglierà di fare Ia “più amata dagli italiani”? Cambierà bandiera? Vedremo”.

Dodo tre anni sarà difficile immaginare il talent della De Filippi senza Lorella Cuccarini. Di certo, però, non sarà l’unica a lasciare il tavolo dei professori. Già da qualche mese è trapelata la notizia che anche Raimondo Todaro abbondonerà il ruolo che ricopre da due anni. Il ballerino però non ha alcuna intenzione di ritornare a Ballando con le Stelle, in quanto sembra aver chiuso qualsiasi rapporto con la padrona di casa Milly Carlucci.