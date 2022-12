Valentina Ferragni compie trent’anni. L’influencer e imprenditrice, nata il 29 dicembre 1992 a Bolzano, è la più piccola delle sorelle Ferragni (Chiara ne ha 35 e Francesca 33).

Lo scorso ottobre, Valentina ha messo la parola fine alla quasi decennale storia d’amore con Luca Vezil, igienista dentale ligure conosciuto durante l’adolescenza. “Come ogni coppia c’erano degli alti e dei bassi”, ha ammesso l’influencer rispondendo alle domande di alcuni follower su Instagram, che le chiedevano il perché della rottura con il suo ormai ex fidanzato. “Io personalmente non ho mai voluto mostrare o condividere i bassi con nessuno, ma purtroppo c’erano. Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi”.

La più piccola delle sorelle Ferragni ha voltato pagina, e in questo momento tutte le sue attenzioni sono rivolte alla famiglia e al marchio di gioielli e accessori che porta il suo nome.

Il messaggio di auguri di Luca Vezil

Ma è difficile dimenticare dieci anni di amore, e in occasione del suo trentesimo compleanno, Luca Vezil ha postato una Instagram story con una foto della sua ex fidanzata ed un tenero messaggio di auguri: “Che poi, se sei la donna che sei oggi, sappiamo entrambi che il merito è di tutto di quella focaccia sugli scogli. E ringrazia che uso una foto accettabile e non le 75.874 che potrei tirare fuori di te in situazioni agghiaccianti! Il messaggio serio te lo sei già beccato (e fa ridere perché e cento volte meno di questo), ma ti becchi gli auguri anche qui perché una foto con la focaccia è sempre una foto con la focaccia. Passatela bene ‘a bionda’, e ricordati quello che ti ho scritto sui 30. Baci stellari”.

Ma c'è un dettaglio che è saltato all'occhio attento dei follower. Valentina non ha ripostato nelle sue Ig story il messaggio di auguri del suo ex, a differenza di quanto fatto con amici e familiari. Semplice dimenticanza o sotto c'è dell'altro?

Dalle parole di Luca emerge un forte senso di amarezza per l’epilogo non felice della storia d’amore con Valentina. Del resto, l’igienista dentale era stato piuttosto chiaro, svelando che era stata lei a lasciarlo. L’esperto di gossip, Amedeo Venza, condividendo su Instagram proprio il messaggio di auguri di Vezil alla Ferragni, ha detto che si tratta esclusivamente di “un messaggio di facciata. In realtà lui la detesta perché non ha digerito il fatto di essere stato mollato. Lo dicono finti vicine a Valentina”.

Dal canto nostro, non vogliamo entrare nel merito delle affermazioni di Venza, non sta a noi farlo.