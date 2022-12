Negli ultimi giorni sta crescendo l’intesa tra Oriana Marzoli e Luca Onestini nella Casa del Grande Fratello Vip. Tra la modella venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne si è creato un certo feeling, tanto che trascorrono insieme tantissimo tempo. Ma troppo spesso il loro comportamento non è conforme al regolamento del reality show.

I due vipponi, infatti, interagiscono quasi sempre in spagnolo, hanno la cattiva abitudine di coprire i microfoni per non far ascoltare le loro conversazioni e si recano nei luoghi più appartati della Casa per evitare di sfuggire alle telecamere. Il loro comportamento ha esasperato gli autori che, dopo aver tollerato più volte il loro modo di fare, sono intervenuti perché stufi di richiamarli continuamente.

“Parliamo in italiano”, ha chiesto il GF la prima volta. Poi è arrivato un secondo richiamo: “Ragazzi, oltre a parlare una lingua che non è italiano, da mezz’ora state parlando coprendo la bocca senza i microfoni”. “Il microfono ce lo abbiamo”, ha ribattuto Oriana, mentre Luca ha risposto: “Ci sono le telecamere e tutto, che dobbiamo fare?”.

In un’altra occasione, mentre la Marzoli ha iniziato ad inveire in spagnolo (utilizzando anche diverse parolacce), il Grande Fratello è intervenuto nuovamente: “Ripeto che questa è Roma-Cinecittà. E a Roma si parla in italiano”. Insomma, gli autori, esasperati dal comportamento dei due concorrenti, sembrano essere ad un passo dal prendere provvedimenti nei loro confronti.

Cosa faranno Oriana e Luca? Inizieranno a rigare dritto o continueranno ad infrangere il regolamento?