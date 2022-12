Tiene banco sui social lo scambio di battute provocatorie tra Gianmarco Onestini e Soleil Sorge. Il fratello di Luca è entrato a gamba tesa sull’influencer italo-statunitense, nonché ex cognata, per i commenti velenosi di quest’ultima nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne durante la puntata del Grande Fratello Vip del 26 dicembre. Ad intervenire nella querelle Onestini-Sorge anche un’ex conoscenza della sostituta di Sonia Bruganelli, quell’Alex Belli protagonista proprio insieme a Soleil della passata edizione del Gf Vip.

La lite tra Gianmarco Onestini e Soleil Sorge

Gianmarco ha attaccato la Sorge dopo le esternazioni dell’ex vippona su Luca, sottolineando che “non ne azzecca una” e prima di parlare si dovrebbe informare sul programma. Soleil ha replicato dicendo che o quello di Onestini Jr è un difetto di famiglia, oppure è in cerca di soldi. Gianmarco ha controreplicato dicendo che non saprebbe cosa farsene del suo cachet, e che se il Gf Vip ha scelto lei come sostituta deve aver avuto grossi problemi di budget. L’influencer italo-statunitense ha ribattuto dicendo che con i soldi avrebbe potuto pagarci un pasto, visto che lui e il fratello sono conosciuti per lo scrocco.

I tweet al veleno tra Soleil Sorge e Alex Belli

Sullo scambio di battute provocatorie è intervenuto anche Alex Belli: “Non mi entrare in Over Booking, ciccia!”, ha scritto l’ex volto di Centovetrine. “Torna in factory, ciccio!”, ha replicato Soleil. “E’ dalla factory che mi sto gustando questo dissing. Lo sai che è ma mia disciplina”, ha concluso l’ex vippone.

Il botta e risposta tra Soleil e Sonia Lorenzini

Soleil Sorge ieri sera ha avuto un botta e risposta social anche con Sonia Lorenzini, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Quest’ultima, un tweet aveva commentato le critiche dell’opinionista contro Luca Onestini. “Luca ha sempre messo le mani avanti però facciamo girare la frittata dalla prima che è tra l’altro con giudizio imparziale. Se parliamo poi di attaccarsi a dinamiche non dimentichiamo chi ne ha mandata avanti per un programma intero capendo che funzionava”, ha detto la Lorenzini. “Se mi lasci il tuo indirizzo ti mando il mio libro per chiarirti le idee a 10 euro, xoxo”, ha replicato Soleil. "Volentieri, perché saprei in tempi di crisi come utilizzarlo eventualmente in bagno: carta per struccarmi, carta per togliere maschere non le mie, non elenco i mille altri usi che potrei farne”. ha concluso Sonia.