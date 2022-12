E’ iniziato il conto alla rovescia per il debutto della nuova edizione di C’è Posta per Te. Il people show condotto da Maria De Filippi è stato, ovviamente, confermato anche nella nuova stagione televisiva invernale, e approderà sugli schermi di Canale 5 a partire dal prossimo 7 gennaio.

Il programma dovrà vedersela con Tali e Quali Show, il varietà condotto da Carlo Conti che prevede la presenza di personaggio non famosi pronti a cimentarsi con le imitazioni dei loro beniamini. Un confronto che lo scorso anno ha premiato il programma di Canale 5 con una media di cinque milioni di telespettatori a settimana, rispetto ai quattro fatti registrare dallo show di Rai 1.

C'è Posta per Te: ecco gli ospiti ufficiali

Ma quali saranno gli ospiti dell’edizione 2023 di C’è Posta per Te? Tornerà ancora una volta in studio Can Yaman. Il divo turco, habitué delle trasmissioni di Maria De Filippi, farà una sorpresa ad una mamma di cinque figli, farmacista e moglie di un uomo disabile. Lo scorso 26 novembre, l’attore, che è impegnato a Budapest con le riprese della nuova serie internazionale El Turco, è tornato a Roma proprio per partecipare alla registrazione che lo vedrà protagonista durante il nuovo anno.

Per quanto riguarda gli altri ospiti, invece, alcune indiscrezioni parlano anche della presenza di Stefano De Martino e Luca Argentero. Come nel caso di Can Yaman, anche lo showman napoletano e l’attore piemontese sono dei veri e propri “veterani” del people show di Canale 5. Inoltre, hanno già registrato la loro ospitata a C’è Posta per Te anche Irama, lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo e Massimo Ranieri, quest’ultimo protagonista di una nuova fiction che andrà in onda su Canale 5 in prima serata.