Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della serata di ieri si è verificata una violentissima discussione che ha visto protagonisti Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi.

I cosiddetti Incorvassi si sono letteralmente scagliati contro l’influencer campana dopo che quest’ultima gli ha indirizzato una frecciatina piuttosto velenosa e ha insinuato dubbi sulla loro possibile liaison. In questi giorni di festività natalizie, al suono di una sirena scattano i baci sotto il vischio. A Micol è toccato baciare Davide Donadei, ed è stata questa circostanza a generare il caos. Infatti, in modo sarcastico, la Fiordelisi ha detto che la sorella di Clizia non vedeva l’ora di baciare l’ex tronista di Uomini e Donne, visto che di Tavassi non gliene frega niente. Parole che hanno scatenato l’ira della Incorvaia e di Edoardo.

Gli Incorvassi asfaltano Antonella Fiordelisi

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha attaccato Antonella: “Vuoi creare malessere. Sei cattiva, falsa e con la lingua biforcuta. Dici solo cattiverie. Voglio andare in nomination contro di te, sei famosa solo perché spu***ni i calciatori che ti scrivono! Hai fatto una figura di m***a. Vai sul personale e vuoi ferire, come hai fatto con Giaele e il marito, con Oriana e Antonino e ora con me e Micol. Il rapporto fra me e Micol non lo devi giudicare!”. Micol ha rincarato la dose affermando che la Fiordelisi non ha detto quella frase per scherzare, ma era una frecciatina detta con cattiveria. In tutta risposta, la fidanzata di Edoardo Donnamaria ha detto che i due stanno rosicando perché lei è la preferita del pubblico e non si parla di loro in puntata, definendoli anche “pazzi e cattivi”.

La lite è durata diverse ore, dal tardo pomeriggio fino alla mezzanotte, creando lo scompiglio nella Casa e tra gli altri inquilini. Il popolo dei social si è schierato nettamente dalla parte degli Incorvassi, insinuando ancora di più i dubbi sul televoto che ha decretato Antonella Fiordelisi come preferita del pubblico.