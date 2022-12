Finalmente, dopo estenuanti mesi di lavoro, che hanno messo a dura prova la sua tenuta fisica e mentale, Can Yaman si sta concedendo una meritatissima pausa dal set di El Turco, nuova produzione internazionale targata Disney Plus.

L’attore turco si trova dallo scorso ottobre a Budapest, in Ungheria, impegnato proprio con le riprese della serie tv che lo vede vestire i panni del condottiero dell’impero ottomano Balaban Agha. Adesso, approfittando dello stop per le vacanze natalizie, Can è tornato in Italia, Paese che lo ha di fatto adottato e verso il quale nutre un amore profondissimo.

L’ex di Diletta Leotta è stato il protagonista dell’autunno televisivo con Viola come il mare, fiction prodotta da Lux Vide per Rti, nella quale ha vestito i panni dell’ispettore capo della Polizia Francesco Demir. Al suo fianco la bellissima Francesca Chillemi, che interpretava la giornalista di SiciliaWebNews, Viola Vitale. La serie tv light crime è andata in onda in prime time su Canale 5 fino allo scorso 4 novembre, e stando a quanto rivelato dai vertici di Lux Vide la seconda stagione è già in lavorazione, con il primo ciak che dovrebbe esserci prima dell’estate.

Il duro sfogo di Can Yaman

Non è stato un periodo semplice quello che ha vissuto Can Yaman. Il divo è anche scomparso per alcuni mesi dai social, mettendo in allarme i suoi tantissimi fan che si chiedevano cosa fosse accaduto al loro beniamino. L’attore è in seguito riapparso su Instagram rendendosi protagonista di un duro sfogo, e mettendo a tacere alcune voci che circolavano sul suo conto: “Per chiarire subito: non è vero che sono triste o mi sono fatto male alla gamba, e questo e quello, o bla bla bla. Professionalmente è stato un periodo particolare della mia vita, che ha richiesto massima concentrazione, autodisciplina e sacrificio. Di conseguenza, provo ad essere all’altezza cercando di evitare le distrazioni il più possibile. E’ tutto un altro livello (si riferisce alle riprese di El Turco, ndr) e sta andando alla perfezione. Spero di rendere orgoglioso chiunque mi abbia amato e si sia fidato di me”.

Can Yaman, relax in riviera romagnola

Come dicevamo in precedenza, Can ha scelto l’Italia per trascorrere qualche giorno di relax prima di tornare in Ungheria. E’ stato primo a Roma, città che per un anno è diventata la sua seconda casa, per poi spostarsi sulla riviera romagnola, e più specificamente a Riccione, dove i fan lo hanno immortalato all’interno di un noto locale della città. Come spesso accade, gli ammiratori del divo turco ne hanno approfittato per scattarsi qualche selfie con lui, che a dire il vero si mostra sempre disponibile. Poi qualche shoottino di whisky al bancone del bar e la cena, mentre era circondato da qualche amico e da un numero rilevante di signore adoranti.

Terminata la pausa per le vacanze natalizie, Can Yaman farà rientro a Budapest per tornare nuovamente sul set di El Turco. Le riprese della serie tv targata Disney Plus dovrebbero concludersi tra aprile e maggio, e in seguito l’attore dovrebbe tornare in Italia per il primo ciak della seconda stagione di Viola come il mare.