Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella giornata di ieri, si è verificata l’ennesima lite che ha visto protagoniste, ancora una volta, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. E questa volta le due vippone ci sono andate giù pesante.

L’influncer campana, dopo lo scontro con gli Incorvassi, ha discusso in maniera accesissima con la modella venezuelana. A far perdere le staffe a quest’ultima è stato il discorso di Antonella a Sarah Altobello, che ha messo in guardia l’inquilina sul comportamento e sulla poca lealtà di Oriana, raccontandole di una conversazione avuta con lei dopo l'esito del televoto della scorsa puntata.

Volano stracci tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi

A quel punto la Marzoli è letteralmente esplosa. “Dove ca**o è quella ridicola? Quella deve rompere i co***ni tutti i santi giorni. Parla male a Sarah e dice cose non vere per farmi litigare con lei. Sei una brutta bugiarda, fatti i ca**i tuoi, trova qualcosa da fare rompi co***ni. Ma non ti stanchi mai di rompere i co***oni tutti i santi giorni? Oggi sbrocco, questa non mi conosce. Dov’è questa deficiente, dove ca**o è la deficiente della casa? Tu godi nel far litigare gli altri”, ha urlato Oriana, che poi ha proseguito nella sua invettiva: “Tu sei una stro**a, sei cattiva, a te non si può mai fare un pensiero carino. Lei trasforma una carineria in una cattiveria per infangarti. Non sei vera sei una falsa e cattiva che vuole farmi litigare. Tu godi nel far litigare gli altri”.

“Ti consiglio di stare tranquilla perché non stai facendo una bella figura. Ti rendi conto come sei? Sei cattiva da come parli, come urli”, ha replicato la Fiordelisi. “E non dirmi che devo stare zitta! Quando tu vuoi rompere i co***ni li rompi e non chiudi la bocca, e lo stesso faccio io. Tu sei una m**da. Le figure di m.. le fai tu tutti i giorni. Mi fai vomitare”, ha ribattuto la Marzoli.

Ad un certo punto, Oriana e Antonella sono arrivate quasi sul punto di mettersi le mani addosso, e sono dovuti intervenire gli altri vipponi nel tentativo di placare gli animi.