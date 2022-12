Prima la chiacchieratissima liaison con Antonino Spinalbese, finita anzi tempo. Poi il tira e molla con Daniele Dal Moro, ed infine quello con Luca Onestini. Oriana Marzoli è senza dubbio una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip, e l’evoluzione del rapporto con l’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex di Soleil Sorge, ha iniziato a metterla in crisi.

Tra i due vipponi l’attrazione ormai è evidente, tanto che diversi coinquilini hanno sottolineato la loro evidente affinità. “Mi pare ovvio che sono due persone che si piacciono. Lei non lo capisce perché Onestini, di fronte a domande concrete, diventa vago”, ha confidato in Confessionale Giaele De Donà, la quale ha sottolineato come la situazione tra i due stia vivendo una fase di stallo.

Luca Onestini, passo indietro nel rapporto con Oriana Marzoli

Luca Onestini, interrogato in Confessionale dagli autori a proposito dei suoi sentimenti nei confronti di Oriana Marzoli, ha fatto un deciso passo indietro: “Io da quel punto di vista non l’ho nemmeno mai valutata la cosa. Non bisogna accoppiare per forza tutti con tutti”, ha detto l’ex tronista.

Oriana Marzoli: "E' strano che una f*ga come me non trova un ragazzo"

In seguito, sempre in Confessionale, la modella venezuelana ha ammesso di essere stufa del tira e molla con Onestini, e allo stesso tempo ritiene insolito che non riesca a trovare un uomo nella Casa:“Non voglio passare di nuovo come quella che un ragazzo non vuole. Non mi è mai successo in vita mia e adesso sta cominciando a innervosirmi. Una f*ga come me che non trova un ragazzo qua mi sembra un po’ strano. Non ho mai sentito un ‘no’. Mi dà fastidio perché sembra che l’ho sempre voluto, e lui no”.

Oriana, una volta uscita dal Confessionale, ha confidato a Giaele De Donà di volersi allontanare da Luca: “Mi sono stufata. Dopo il fatto di Antonino, non ne voglio un altro”. La De Donà ha provato a darle un consiglio: “Lei sta spingendo un po’ troppo sull’acceleratore perché vuole tutto e subito. Le ho consigliato di vivere questa cosa con maggiore serenità".