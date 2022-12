Siamo alle solite. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria protagonisti dell’ennesima lite (ormai abbiamo perso il conto). I due vipponi si sono nuovamente allontanati, e adesso si fronteggiano l’uno contro l’altro perché appartenenti a due diverse fazioni nate all’interno della Casa del Grande Fratello Vip dopo le discussioni, talvolta anche piuttosto accese, degli ultimi giorni.

Se l’influencer campana fa parte del gruppo composto da Antonino, Daniele, Davide, Dana, Attilio e Sarah, l’ex volto di Forum si è alleato con Oriana, Giaele, Luca, Micol e Tavassi, quest’ultimi acerrimi nemici dell’ex di Francesco Chiofalo.

Antonella ed Edoardo, c'eravamo tanto amati

Sono in moti a chiedersi se tra Antonella ed Edoardo si tratta solo dell’ennesimo screzio o se la rottura è definitiva. Davide Donadei non ha usato giri di parole, chiedendo a Donnamaria se sia davvero finita: “Ma quindi è finita, avete chiuso?”. “Sì! Io spero di sì sinceramente. Non ci siamo proprio, non ci siamo. Questo suo modo di fare che ora mi cammina davanti, sbatte i capelli, abbraccia Andrea e Antonino. Poi si mette in doccia e ci sta tre ore per farsi vedere. A me queste cose non vanno e non le tollero. Ma se io le dico che il suo atteggiamento mi dà fastidio e tu continui, te lo spiego una volta, un’altra e poi ciao!”, ha risposto Edoardo.

Sulla medesima posizione del fidanzato (o ex fidanzato?) anche la Fiordelisi, che si è sfogata con il suo “team”, che ha anche pensato di buttare le camicie di Donnamaria. “Non mi può più mancare di rispetto. E non è che adesso ci ripensa. Quindi fuori dalla mia stanza! Non è che alle quattro del mattino si può avvicinare a dirmi quanto sono bella. Bella il cavolo. ‘Mi fai impazzire’ e mi tocca! No! Assolutamente no zero! Niente coccole e baci. Si faccia coccolare dal suo gruppo e dai suoi amici.

Lui non ha capito che non dormirà più con me. Gli butto tutte le camicie che ha. Ne ha alcune nella camera. Gliele butto tutte a terra. Sì le butto tutte così impara a comportarsi la prossima volta. Ragazzi, sono seria. Stasera non è che può venire a dormire nel mio letto a dirmi che sono bellissima. Questo comportamento per me non va bene e non lo sopporto. Mi manca di rispetto, ma stiamo scherzando? Va e ride con quelle che mi hanno attaccata e offesa. Non esiste io non accetto queste cose da chi dovrebbe stare insieme a me. I miei ragazzi fuori non si sono mai comportati in questa maniera”.