Nikita Pelizon si sfoga con Daniele Dal Moro. Nei pensieri dell’influencer triestina c’è ancora il rapporto con Luca Onestini, il quale, però, le ha manifestato in più di un’occasione di non essere interessata a lei.

Lo sfogo di Nikita Pelizon

“Man mano che passava il tempo, lui cercava sempre di più il contatto fisico con me”, racconta Nikita. “Detto questo, cosa succede: ad un certo punto, quando ha rinnegato tutto, qualsiasi cosa fosse nata tra di noi, allora gli ho detto ‘Ok, sono stata io a fraintendere. Allora aiutami a vederti come un amico, perché se andiamo avanti così io sto veramente male”.

La Pelizon è un fiume in piena, e espone la sua versione dei fatti a Dal Moro: “La gente si è chiesta perché ad un certo punto non ci consideravamo più. Personalmente, nei panni di Luca, se una persona mi avesse manifestato il suo interesse, non mi sarei comportata come ha fatto lui, che ha improvvisamente rinnegato tutto. Se questa persona la vedo come un amico, non gli avrei dato modo di pensare che potesse esserci dell’altro, lasciandogli la porta aperta come invece ha sempre fatto lui. Io sarei stata più distante, mi sarei comportata in maniera diversa. Per me sei un falso, perché se come dici sono un’amica ‘speciale’, non ti comporti come se tra noi potesse nascere un sentimento più profondo”.

I consigli di Daniele Dal Moro

Dopo il lungo sfogo di Nikita Pelizon, è intervenuto Daniele Dal Moro, il quale le ha dato qualche consiglio: “Senza cercare di capire cosa è stato, quanto abbia finto e quanto per lui si sia trattato esclusivamente di un gioco o di una strategia… Al di là di tutto questo devi solamente fregartene e voltare pagina, perché alla fine le persone si rivelano per quello che sono”.

Ciò che è emerso nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip, è un progressivo avvicinamento di Nikita proprio nei confronti di Daniele Dal Moro. Potrebbe nascere una nuova ship tra l’influencer triestina e l’ex tronista di Uomini e Donne? Staremo a vedere…