“Buona fine e buon inizio”. Beh, per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria non è andata esattamente così. La fine del 2022 e l’inizio del 2023 nella Casa del Grande Fratello Vip è stata piuttosto turbolenta per i due vipponi.

Tra l’influencer campana e l’ex volto di Forum è calato il gelo, e ogni occasione sembra buona per litigare, rinfacciarsi cose e interpretare in maniera equivoca i comportamenti dell’altro. La convivenza tra i Donnalisi è diventata complicata, al punto che Donnamaria ha deciso di allontanarsi (sembra definitivamente).

Donnamaria: "Mi sono stancato di farmi prendere in giro"

Dana Saber, preoccupata per l’amica Antonella, ha provato a far ragionare Donnamaria, ma con scarsi risultati: “Mi sono stancato di farmi prendere in giro da una ragazzina, non voglio stare con una bambina, esigo una persona con cui si possa parlare!”. Edoardo dice di essere stanco dei soliti atteggiamenti assunti dalla fidanzata (o ex fidanzata?) e ammette di essere infastidito soprattutto perché, nonostante sia a conoscenza del rapporto che attualmente lo lega ad Oriana, continua a fare dei commenti: “E’ inutile che continua a paragonare Oriana ad Antonino, non è la stessa cosa”, sostiene Donnamaria, che questa volta non sembra essere intenzionato a passare sopra all’ennesimo litigio: “Se io dovessi tornare con lei, sarebbe per un’estrema debolezza ed è una cosa che non voglio fare”. Dana Saber comprendere le ragioni del coinquilino, ma allo stesso tempo lo invita a ripensarci perché la Fiordelisi è davvero giù di morale.

Antonella: "Edoardo? Gli stanno facendo il lavaggio del cervello"

Dall’altra parte della barricata, Antonella, oltre ad essere giù di morale, è anche molto arrabbiata. L’influencer campana è convinta che Edoardo Tavassi stia facendo di tutto per condizionare Donnamaria: “E’ come se gli stesse facendo il lavaggio del cervello. Edoardo è un’altra persona. Questi sono gli uomini che si lasciano condizionare dagli amici. Quelli del van gli stanno facendo il lavaggio del cervello”, sostiene la Fiordelisi parlando con Sarah Altobello. “Questa volta io non torno, deve venire lui da me. Sta diventando un’altra persona. Deve stare lontano da me perché quando sto con lui sto male”, conclude la vippona.

Antonella Fiordelisi, Capodanno amaro per la vippona

Poco dopo, mentre i vipponi stanno scrivendo i propositi per il nuovo anno, arriva la goccia che fa traboccare il vaso. Antonella nota che Edoardo indossa una ciabatta di Micol Incorvaia, e diventa una furia: “Ma non ti vergogni un po’? Sì è sempre lamentato delle camicie e ora si mette le ciabatte della sua ex”, dice la Fiordelisi, che accusa Donnamaria di essere incoerente. Ma l’ex volto di Forum decide di non darle corda e non risponde alle provocazioni. A quel punto, Antonella si rifugia in lacrime in camera da letto: “Io non voglio festeggiare il Capodanno, dovrei fingere di stare bene, non ce la faccio”, dice sfogandosi con Giaele De Donà. “Lo hanno notato tutti che a lui non frega più di me. Non è più il mio fidanzato”, chiosa l’influencer.