Dana Saber sta facendo scintille con alcuni dei concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip. La modella di origini marocchine, pur essendo stata una delle ultime a varcare la soglia della porta rossa, è riuscita a litigare con buona parte degli altri coinquilini. Tra questi c’è anche Oriana Marzoli. Proprio nei confronti della modella venezuelana, infatti, Dana ha mostrato insofferenza, litigandoci a più riprese e rivolgendole parole piuttosto pesanti.

Dana Saber dà della pu***na a Oriana Marzoli

Mentre, insieme a Nikita Pelizon, stava consolando Antonella Fiordelisi, quest’ultima attaccata proprio da Oriana Marzoli, Dana Saber si è lasciata sfuggire una frase che sta facendo parecchio discutere. “Lo schifo di certe persone… mi fanno venire voglia di vomitare. Direttamente dalla strada al Grande Fratello Vip”. Ma la vippona di origini marocchine ha insultato Oriana con parole ancora più pesanti facendo ricorso all’arabo.

Tra lei e la Marzoli c’è stato un momento di catfight per via di alcuni vestiti. La Saber, infatti, si era appropriata dell’armadio di Oriana, la quale, infuriata, ha spostato i suoi vestiti e le sue scarpe. In mezzo ai tantissimi insulti in italiano, Dana ha dato della poco di buono alla Marzoli, gridandole contro delle parole che chi comprendere la lingua araba ha capito benissimo.

La replica di Oriana Marzoli: "Sei una pazza!"

Non si è fatta attendere la replica della Marzoli: “Vuoi una clip disperatamente perché non sei nessuno qua. Ridicola. Questo è mio, non ho toccato niente di suo. Ha messo le sue scarpe nel mio armadio senza chiedermi il permesso. Sei una pazza! Non vedi che sei patetica? Una persona che sta cercando continuamente una clip perché non sei nessuno! Sei uno zero!”.

Dopo la lite, Oriana si è sfogata con Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Nicole Murgia: “Lei non mi sopporta e mette la sua roba tutta alla rinfusa nel mio armadio? Allora io l’ho visto e ho messo le sue cose in quello di Sarah, perché è sua amica. Poi dopo ho trovato le mie cose tutte per terra. Non può pretendere di avere ragione. Mi ha chiamata sporca e zozza, non ce la faccio! Mi ha insultata in arabo? Luca sei serio? Ah sì davvero? Non l’ho sentito. Non sono dispetti da ragazzina, sono cose cattive”.