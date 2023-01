La ship tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea. La relazione, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, sembra ormai un lontano ricordo, e nonostante le lacrime di lei, Edoardo ha espresso la chiara volontà di non voler tornare sui suoi passi.

A dire la sua sulla rottura tra i Donnalisi anche il papà di Antonella, il signor Stefano, il quale, nonostante li avesse sempre sostenuti, ha deciso di metterci una pietra sopra, cancellando definitivamente Donnamaria dai suoi pensieri. E non solo.

Il gesto di Stefano Fiordelisi

Sembra che il papà dell’influencer campana non abbia affatto gradito il trattamento che Edoardo ha riservati alla figlia. Antonella ha avuto un crollo emotivo, e sta cercando in tutti i modi, anche se con non poche difficoltà, di emanciparsi da quella relazione che le aveva regalato il consenso del pubblico. Fiordelisi padre, da sempre sostenitore sfegatato dei Donnalisi, dopo la rottura tra l’ex volto di Forum e Antonella, non solo ha smesso di seguirlo sui social, ma lo ha anche defollowato dall’account della figlia. Il signor Stefano è sempre stato una figura ingombrante, e la sua continua intromissione nella vita sentimentale della figlia è stata evidenziata in più di un’occasione da Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa.

L'ex di Antonella Fiordelisi su Stefano: "Hai collezionato un'altra figura di m*rda!"

Quest’ultimo ha raccontato di aver subito le pressioni di Fiordelisi Senior affinché Antonella si allontanasse da lui. Inoltre, non ha affatto digerito che Stefano supportasse in maniera così spudorata la ship tra Antonella e Edoardo. Ma adesso che i due vipponi hanno rotto è pronto a prendersi la sua vendetta.

“Secondo me doveva essere l’unica volta che la figlia non doveva ascoltare quel pagliaccio del padre”, ha scritto Benincasa sui social a proposito di Donnamaria. “Un coniglio arrapato che ha fatto sempre il cagnolino, che ora si sta svegliando perché come una pecora segue il gregge contro chi doveva essere ‘la donna della sua vita’. Papi SF hai collezionato un’altra figura di *erda e hai convinto tua figlia a fare un percorso che ormai le chiuderà anche le porte della tv”.