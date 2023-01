Alcuni giorni fa, un ex protagonista del Grande Fratello Vip ha rilasciato una lunga intervista al portale tvpertutti.it.

Stiamo parlando di Raffaello Tonon, ex vippone ai tempi dell’edizione condotta da Ilary Blasi. In tanti ricorderanno la sua profonda amicizia con Luca Onestini, che prosegue anche oggi.

Raffaello Tonon demolisce Soleil Sorge

Nel corso dell’intervista, Tonon ha parlato anche dello scontro tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Soleil Sorge, avvenuto durante la puntata del Gf Vip del 26 dicembre. “Innanzitutto, non ho nessun tipo di rapporto con Soleil. Ci siamo attaccati più volte perché questa loro relazione è finita a causa di un suo tradimento plateale. Ha sempre creato dei dissapori soprattutto da parte sua. Mi ricordo che lei mi accusava di attaccarla perché ero il migliore amico di Luca. Io la attaccavo perché secondo me spesso e volentieri fa dei ragionamenti che non stanno né in cielo né in terra, quindi non la attaccavo perché avesse tradito Luca o avesse finito la relazione con lui, che ritengo sia stata una benedizione di Dio per Luca”.

Poi parla dello scontro tra Soleil e Luca durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip: “Non mi aspettavo altro da lei, sarò molto sintetico. Non mi aspettavo un comportamento diverso, è esattamente il copione del suo carattere e della persona che è. C’è a chi piace e a chi no, secondo me si commenta da sola. Non ho altro da aggiungere, non mi aspettavo niente di meglio”.

Raffaelle Tonon sui Donnalisi

Raffaelle Tonon ha espresso il suo parere sulla ship tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: “La Fiordelisi non vedeva l’ora di trovare qualcuno che le cascasse ai piedi con il quale litigare, con il quale fare pace, con il quale discutere o avere scenate di gelosia. Perché la Fiordelisi è una ‘navigata”, è una che ha capito che la dinamica di coppia è ancora una dinamica che, anche se non attira necessariamente il pubblico, fa sì che se ne parli. Quindi meglio che se ne parli, così quando si esce qualche migliaia di euro, qualche spiccio con le copertine, si fa”.

"Oriana Marzoli? Non la tollero"

Tonon è entrato a bamba tesa anche su Oriana Marzoli: “Non la sopporto, non la tollero. Noi italiani abbiamo l’abilità di esportare il meglio e di importare il peggio, perché questa Oriana fa il paio con un’altra spagnola che era un po’ più anziana, era una morettona che urlava come una matta, una volgarona che ne ha fatte di tutti i colori. Ecco, noi abbiamo l’abilità. Non ci basta il peggio che abbiamo in casa, lo andiamo ad infarcire anche con quello di casa altrui”.