I Donnalisi sono scoppiati. La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, è ormai giunta ai titoli di coda. Anche se, quando si parla dei due vipponi, mai dire mai.

Edoardo Donnamaria minaccia Antonella Fiordelisi

Dopo una sorta di tregua “armata” siglata l’altra sera, ieri i due vipponi hanno ripVureso a litigare. Durante uno scontro in giardino, al quale ha assistito anche Edoardo Tavassi, Donnamaria ha minacciato Antonella di rivelare quello che lei gli avrebbe detto sotto le coperte: “Ma vuoi che racconti quello che dici senza microfono? Antonella smettila, la devi smettere. Vuoi che dica quello che dici sotto le coperte? Meglio che non le dico e lo sai. E se poi le dico lei dirà che non è vero nulla e che io mi invento tutte le cose. Stai tranquilla adesso perché io non voglio farti fare le figure di me**a”.

Come se non bastasse, Tavassi ha gettato ulteriore benzina sul fuoco, chiedendo alla Fiordelisi di autorizzare Edoardo a parlare: “Dille Edo così almeno è chiaro a tutte, è meglio che le dici. Non le dici? Perché altrimenti Antonella che fine fa? Antonellina santa non erano gli altri a dire cattiverie sotto le coperte? Fagliele dire a Edoardo su Antonella. Autorizzalo a parlare fallo rivelare tutto. C’hai paura Antonè? Secondo me hai paura di quello che può dire. Sta dicendo ‘vuoi che dica quello che dici sotto le coperte?’. Su dagli il permesso di dire tutto. Facci sapere quello che dici senza il microfono. Tu che hai attaccato chi parla senza microfono”.

Antonella Fiordelisi attacca Edoardo Tavassi

Antonella ha dichiarato che lei e il suo ormai ex fidanzato sotto le coperte parlano di cose intime: “Io ora lo so che persona sei alla fine, me l’hai dimostrato. Per questo non ti vedo più come prima. Potete dire quello che volete. E tu Tavassi ecco che persona sei, guarda come ti metti in mezzo nelle cose mie e di Edoardo. Vi rendete conto di come state voi due? Io sono scioccata per quanto l’hai fatto diventare cattivo. Continua a fare le battute, perché umanamente sei zero Tavassi. Sotto le coperte io e lui parliamo di cose intime. Io con la coscienza sono pulita. Dio mio, io una persona così non la voglio nella mia vita”.