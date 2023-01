E’ in corso nelle ultime ore una vera e propria investigazione social su Alice Barisciani, corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne.

La 26enne di Siena avrebbe condiviso in una Ig story una foto che la ritraeva di spalle mentre si trovava in una discoteca. Poco dopo, però, alcuni utenti di Twitter hanno approfondito, scoprendo che in realtà la ragazza di spalle non era Alice.

La corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi, avrebbe condiviso con i suoi follower una foto pubblicata su Pinterest da un’altra ragazza. Il suo obiettivo? Far rosicare Federico Nicotera. O almeno, è quanto sostenuto dagli utenti sui social che hanno fatto pervenire tale informazione e numerosi segnalazioni al portale IsaeChia.

“Su Twitter stanno dicendo che Alice ha ‘rubato’ una foto ad un’altra ragazza per far credere che fosse andata a ballare. Arrivare a mettere una foto di un’altra per far rodere il tipo con cui ti presenti?”. Ad avvalorare la versione degli utenti di Twitter la foto originare pubblicata su Pinterest.

Alice Barisciani sta continuando la conoscenza con Federico Nicotera a Uomini e Donne, iniziata circa tre mesi fa. Il tronista non ha ancora scelto con chi abbandonare il dating show di Canale 5, e nonostante tra Alice e Federico ci sia un’evidente intesa, Nicotera tarda a sciogliere le riserve, anche perché in ballo c’è ancora il rapporto con Carola Viola Carpanelli.