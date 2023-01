Antonella Fiordelisi è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. La fine della storia d’amore con Edoardo Donnamaria sta facendo molto discutere in queste ore, ma ormai la ship tra i due vipponi sembra essere solo un lontano ricordo.

Antonella Fiordelisi corteggiatrice a Uomini e Donne

Nel frattempo, i colleghi di Novella 2000 hanno fatto un tuffo nel passato ritornando con la mente ad alcuni anni fa, quando Antonella partecipò a Uomini e Donne. Ebbene sì, la Fiordelisi, molti anni prima di fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, ha cercato l’amore nel dating show condotto da Maria De Filippi. Nel 2017 ha preso parte a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice. All’epoca, Antonella aveva da poco concluso la sua esperienza da single a Temptation Island, e scese dalle scale per corteggiare l’allora tronista Mattia Marciano.

Anche in quel caso, la sua presenza a Uomini e Donne causò tantissime polemiche, dal momento che venne fuori la notizia che i due si conoscevano già in precedenza. In quell’occasione, Tina Cipollari, storica opinionista del programma di Canale 5, si scagliò contro Antonella Fiordelisi, che alla fine, però non fu scelta.

In realtà, Antonella negli scorsi anni ha partecipato a diversi programmi targati Mediaset: Temptation Island (che le ha dato la notierità), Domenica Live di Barbara D’Urso, Avanti un altro di Paolo Bonolis e Caduta Libera di Gerry Scotti.