Arrivano le prime anticipazioni sulle nuove puntata di Uomini e Donne. Ma non solo. Nelle ultime ore è emerso un retroscena che riguarderebbe proprio due dei protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi.

Durante la registrazione del 29 dicembre, ci sono state importanti novità per Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Dopo che il cavaliere tarantino l’aveva lasciata, la dama romana aveva tentato di voltare pagina con Umberto, ma la conoscenza era naufragata anzitempo. A quel punto, la protagonista del parterre over ha dichiarato di aver voluto rivedere Riccardo, e quest’ultimo ha manifestato l’intenzione di voler riprovare a far funzionale le cose con la dama romana.

Riccardo Guarnieri "beccato" con una donna misteriosa

Proprio al riguardo della conoscenza tra Guarnieri e Gloria Nicoletti, nelle ultime ore è emerso un retroscena piuttosto significativo. A darne notizie è stata l’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, la quale ha ricevuto una segnalazione da una sua follower che le ha inviato una foto di Riccardo mentre si trovava a Sparanise, città della provincia di Caserta, in compagnia di una donna misteriosa. Come rivelato dalla stessa Marzano, dovrebbe trattarsi proprio di Gloria Nicoletti. Il cavaliere e la dama, dunque, si sarebbero visto anche lontano dalle telecamere, e tale circostanza testimonierebbe la volontà da parte di entrambi di approfondire la conoscenza.

Sul fronte Gemma Galgani, invece, prima che l’appuntamento con Uomini e Donne si interrompesse per le festività natalizie, la dama era rimasta affascinata da un nuovo cavaliere arrivato in trasmissione. Alessandro, cinquantaduenne campano, aveva attirato l’attenzione di alcune dame, tra cui anche quella della torinese. Dopo qualche uscita, però, le cose tra i due protagonisti del trono over non sono andate per il verso giusto. Le anticipazioni della registrazione del 29 dicembre rivelano che Alessandro ha preferito chiudere con Gemma Galgani perché ritiene che con lei possa esserci esclusivamente un’amicizia.