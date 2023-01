Uomini e Donne: litigio tra Maria De Filippi e Armando Incarnato.

Nuove anticipazioni su Uomini e Donne. Da quanto riportato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, sembra che Maria De Filippi si sia scagliata contro il cavaliere del trono over Armando Incarnato.

Maria De Filippi si è arrabbiata con Armando Incarnato, che per l’ennesima volta ha cercato di mollare una ragazza con una scusa. L’atteggiamento del cavaliere ha infastidito e non poco la De Filippi, che lo accusato di non aver contattato una ragazza che era venuta in studio per conoscerlo, e che lui aveva scelto di tenerla.

Il cavaliere del trono over si è giustificato affermando che era la corteggiatrice a non essere interessata a lui, e che temeva che i suoi messaggi potessero essere salvati.

Maria De Filippi si è quindi scagliata contro Armando, accusandolo di sentirsi troppo personaggio e tirando in ballo anche il ritocchino estetico fatto dal chirurgo nei giorni scorsi. Chirurgo con cui lui aveva posato su Instagram, facendogli quindi pubblicità, assieme all’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Cilia. “Ma tu sei l’unico che è a Uomini e Donne?” ha tuonato la conduttrice. “Ti senti un personaggio?”. Non sappiamo ancora se e come abbia replicato Armando, perché al riguardo non è stato postato ancora nulla.

Ciò che è chiaro è che la De Filippi è stata molto chiara nei suoi confronti. Maria ha sempre attaccato chi nel corso dello show inizia a crearsi un personaggio perché la notorietà, i social e tutto ciò che ne consegue, allontanano cavalieri, dame e tronisti dal vero scopo di Uomini e Donne, ovvero trovare un compagno o una compagna. Armando, invece, agli occhi di tutti sembra che stia nel parterre solo ed esclusivamente per notorietà. Basta guardare il suo comportamento in trasmissione e sui social. un vero e proprio divo.

Intanto, la domanda che gira in queste ore sui social è molto semplice: perché Maria De Filippi non decide di allontanarlo dalla trasmissione?