Uomini e Donne: nuovo amore per Riccardo Guarnieri. Fan entusiasti

Il cavaliere di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, ha passato il Natale in famiglia. Dopo il lungo e triste addio dalla sua ex compagna Ida Platano, il cavaliere - deluso dal fidanzamento di quest’ultima con Alessandro Vicinanza - ha vissuto un periodo turbolento anche all’interno dello show di Maria De Filippi.

Infatti, nonostante avesse continuato a frequentare altre donne, alla fine ha dovuto ammettere di esserne attratto solamente a livello fisico, e che quindi non ci sarebbe potuto essere altro tra di loro. Nella sua testa, invece, ha ancora Ida, che oramai è distante anni luce da lui.

Riccardo trascorre il Natale in Puglia con la sua famiglia

Riccardo Guarnieri torna in Puglia dalla famiglia per il Natale. Pubblica sui social una foto che riscuote molto successo. Condividendo attimi di festeggiamento nei giorni di festa, il Guarnieri ha anche condiviso una nuova dolce e simpatica compagnia, Camilla. Non si tratta di una donna, ma di una cagnolina che si è affezionato molto a lui. Non sappiamo se si tratta di un nuovo componente della famiglia o sia l'amico a 4 zampe di qualche ospite. Ciò che è certo è che Camilla ha un bel grande feeling con Riccardo.

Il cavaliere ha condiviso uno scatto con la cagnolina sui social, facendo letteralmente impazzire le sue followers.

In molte avrebbero voluto che Riccardo pubblicasse una foto in compagnia di una donna. Le sue fan infatti sperano che il cavaliere tarantino possa al più presto innamorarsi, anche lontano dalle telecamere.

E’ apparso chiaro a tutti i telespettatori la sofferenza di Riccardo nel veder nascere la storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Una sofferenza che impedisce al cavaliere di interessarsi seriamente ad una delle donne del parterre. Non mancano certo le corteggiatrici ma diverse volte Riccardo non riesce a lasciarsi andare perché ancora innamorato della sua Ida.