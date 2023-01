Manca ormai pochissimo al debutto della nuova stagione di C’è Posta per Te. Per la puntata d’esordio, prevista per il 7 gennaio, Maria De Filippi ha voluto fare le cose in grande: infatti ci saranno subito due super ospiti internazionali, mentre tra le novità troveremo un nuovo postino.

C'è Posta per Te: partenza col botto per Maria De Filippi

Come raccontato da Tv Sorrisi e Canzoni, Maria De Filippi ha messo a segno un doppio colpo sensazionale per il debutto della 25esima stagione di C’è Posta per Te. Il people show di Canale 5, infatti, ospiterà due importanti figure internazionali: direttamente da Hollywood ci sarà Charlize Theron, attrice sudafricana classe 1975, Premio Oscar nel 2004 con il film Monster. Ma non solo. Oltre alla diva hollywoodiana, spazio anche a Can Yaman, l’attore turco amatissimo in Italia, protagonista dell’autunno televisivo insieme a Francesca Chillemi con la fiction Viola come il mare.

Il nuovo postino è un ex volto di Uomini e Donne

Chi sarà il nuovo postino? Maria De Filippi è andata a pescare “in casa”: infatti toccherà a Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Sonia Lorenzin a Uomini e Donne.

C’è Posta per Te inizia sabato 7 gennaio. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 21,15 su Canale 5.