Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 2 gennaio, c’è stato un durissimo faccia a faccia tra Luca Onestini e Soleil Sorge.

L’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogato con i coinquilini dopo la diretta, rivelando di aver rifiutato una cifra importante per confrontarsi con la sua ex durante la passata edizione del reality show.

Il duro sfogo di Luca Onestini contro Soleil Sorge

Ecco le sue parole riportate da Biccy.it: “Lei mi ha attaccato perché sono qui dentro. Ma scusa, l’anno scorso lei dov’era? Io di lei non ho mai parlato prima. Che poi è brutto attaccare uno perché fa i reality, e come screditare un programma. L’anno scorso mi hanno richiamato perché lei mi insultava. Io non sono venuto perché non mi interessava. Io non sono venuto perché non mi importava nulla di quella persona. Mi hanno offerto cifre importanti per venire qui. E adesso vengo io qui e lei arriva e mi dice queste cose. Quindi è ovvio che ti rispondo, Che poi, stasera, chi era in difficoltà tra i due? L’impreparata era lei, e allora zitta e vai a casa. Ma io ho vinto perché avevo la verità in tasca. Tirava fuori i follower comprati per cambiare discorso. In un programma dove le regole dovrebbero essere uguali per tutti, io mi ritrovo una persona non imparziale. Io di scheletri nell’armadio non ne ho, e per questo vinco con lei. Io non ho vinto perché sono più bravo a parlare, ma perché dico la verità".

Luca Onestini su Soleil Sorge: "Mi ha fatto cornuto e continua a rompere"

Ma si facesse una vita. Ma è insoddisfatta e devi rompere i co****ni a me? Ma vai avanti. Come mai ce l’ha con me? Rosica, rosicherà forse. Non ci sono altri motivi. Mi ha fatto cornuto e continua a rompermi. Per me lei è nulla, non me ne frega un cavolo di lei.

Un anno fa per il Gf Vip mi volevano. Mi hanno chiamato per venire qui. Gli ho risposto ‘Sai che c’è? Non me ne frega proprio nulla’. Mi richiamarono dopo tre giorni, triplicando l’offerta. Io dissi ‘Non è la cifra, non mi interessa e non la voglio smer**re”.